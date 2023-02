Chiara Iezzi parla del suo periodo buio: “Ho chiesto aiuto, sono stata male”

Il comeback, Furore, il video musicale, le esibizioni a Sanremo, ma dietro al ritorno di Paola e Chiara Iezzi c’è tanto di più. Le due sorelle sono state lontane per molto tempo, per ritrovare loro stesse e Chiara ha anche affrontato un periodo un po’ complicato.

“Se ho avuto esperienze difficili in passato? Sì. Io sono un po’ tra le due, sono un po’ quella più fragile. Anche lei un po’ lo è, ma riesce a mettere una corazza, io non ci riesco. – ha svelato Chiara Iezzi a RTL 102.5 – Questa mia vulnerabilità che ha volte mi sfugge ce l’ho e ho imparato ad accettarla e sfruttarla anche artisticamente. Ed ho avuto un momento un po’… diciamo che ero esaurita. Però devo dire che approfitto, non sempre puoi dire che va tutto bene.

Ho avuto un po’ di disturbi che ho curato, sono stata dallo psicologo e altro. Mi sono fatta aiutare dalla famiglia, i miei genitori mi sono stati molto vicini, come anche Paola. La richiesta d’aiuto poi è arrivata, ci sono riuscita, anche se all’inizio ho avuto un po’ di resistenza. Ho capito che era un momento in cui non stavo proprio bene e ha vinto la forza e il coraggio di uscire da questo dedalo in cui ero finita. Così ho chiesto aiuto agli altri.

Sono timida e introversa e da ragazzina ho subito anche del bullismo. Le persone mi prendevano di mira. Non mostravo la mia forza. La gente vuole vederti forte e se ti vede debole o in disparte spesso attacca. Non è facile parlare di queste cose e infatti non è che mi confidassi molto. Oggi però sono più serena”.