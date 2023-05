Chiara Iezzi fra ansia e attacchi di panico: “Sono in terapia” – il ruolo di Paola

Chiara Iezzi insieme a sua sorella Paola Iezzi ieri pomeriggio sono state ospiti a Verissimo dove hanno presentato il nuovo album Per Sempre e il singolo Mare Caos.

Nel corso dell’intervista Chiara Iezzi ha raccontato a cuore aperto il suo recente periodo buio fatto di attacchi di panico e ansia. Motivi che l’hanno spinta a chiedere aiuto e andare in terapia.

“Ho subìto una violenza. È successo in un campeggio, avevo otto anni. Ero al bar quando un ragazzino mi ha strattonata e portata in un luogo appartato. Mi sono molto spaventata e lo shock mi è rimasto per molto tempo. Credo che questo abbia influito abbastanza su quello che è stato poi il mio carattere. Sono rimasta una timida e un’introversa penso a causa di questo”.

Chiara Iezzi: “Sono in terapia”

La cantante ha poi continuato:

“Ho vissuto un momento non facilissimo un anno e mezzo fa, però è dipeso molto dagli attacchi di panico e dall’ansia che mi hanno accompagnata per diverso tempo. Questo mi ha portato in terapia dove mi sto facendo aiutare. Ora va un po’ meglio, ma sono sempre in terapia perché mi aiuta molto con la timidezza. Però il mio carattere introverso a volte non mi aiuta a sentirmi pienamente a mio agio. Ho imparato però a non giudicare più la mia fragilità ma considerarla parte del mio carattere.

Il ruolo di Paola

Interpellata da Silvia Toffanin, Paola Iezzi ha confermato di aver sempre saputo dei problemi di sua sorella, ma di aver aspettato il momento giusto per ‘agire’.