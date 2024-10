Chiara Iezzi e i retroscena sulla separazione dalla sorella Paola

Monica Setta ha ospitato Chiara Iezzi nell’ultima puntata di “Storie di Donne al Bivio”. Durante l’intervista, Chiara ha discusso il libro “Sisters”, scritto insieme alla sorella Paola, il loro ritorno al Festival di Sanremo e i retroscena della sua esperienza da solista. Chiara ha spiegato i motivi della separazione artistica avvenuta nel 2013, sottolineando come quel periodo di pausa sia stato fondamentale per entrambe per riscoprire le loro identità individuali.

Chiara ha dichiarato che la pausa ha permesso a loro di trovare i propri contorni personali e intraprendere nuovi percorsi espressivi. Ha anche accennato al suo interesse per la recitazione, un campo che l’ha sempre affascinata. Entrambe hanno condiviso momenti di gioia e dolore, ma Chiara ha messo in evidenza che ogni sorella ha una propria identità, e l’espressione autonoma è stata un passo necessario per il loro sviluppo. Nel duo, le equilibri diversi influenzano il percorso artistico e, col passare del tempo, hanno dovuto affrontare situazioni di difficoltà, come la mancanza di un contratto discografico.

Chiara ha riflettuto su come il duo possa annullare le singole identità, una condizione che hanno accettato nel corso della loro carriera. Il periodo di separazione ha portato a scoperte personali, e Chiara ha realizzato che sia lei che Paola avevano emozioni uniche da esprimere. Dopo diverse esperienze, il ritorno a Sanremo è stata una sfida, poiché temevano potesse essere vista come un’operazione nostalgica. Tuttavia, durante questa esperienza, hanno portato la loro attualità sul palco, trasformando il ritorno in un successo oltre le loro aspettative.

In sintesi, il racconto di Chiara Iezzi mette in luce il valore della crescita personale, l’importanza del tempo di riflessione e il potere delle esperienze condivise, evidenziando come il viaggio artistico possa portare a nuove scoperte e rinascite. “Storie di Donne al Bivio” ha così offerto uno spaccato significativo della vita e della carriera di Chiara e Paola, sottolineando l’importanza delle scelte e dei periodi di pausa nella ricerca di un’autenticità personale.