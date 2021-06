Ha 16 anni il ragazzo fermato per l’omicidio di Chiara Gualzetti, la coetanea scomparsa da casa domenica mattina e trovata senza vita ieri pomeriggio nel parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, nel Bolognese, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva. Il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura dei minori è stato eseguito nella notte, alle 4.30, dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Borgo Panigale e dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Bologna, dopo la confessione del giovane, l’ultimo ad essere visto in compagnia di Chiara.

Il provvedimento è scaturito dai molteplici riscontri oggettivi emersi, spiegano i militari dell’Arma, nonché dalla confessione resa dall’indagato. Ma è tuttora al vaglio degli inquirenti il movente dell’omicidio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile il 16enne è stato portato in un Centro di giustizia per minori, mentre il corpo della 16enne è stato portato a Bologna.

Dall’interrogatorio del sedicenne sarebbe emerso che i due si conoscevano, si frequentavano da qualche tempo, ma non avevano una relazione sentimentale. Proprio il tipo di rapporto tra i due e gli scambi avuti negli ultimi giorni sono al vaglio degli inquirenti, i carabinieri e la Procura per i minorenni di Bologna. Anche per questo si continuano a sentire altri ragazzi, non solo minorenni, della cerchia di amici, per approfondire ogni dettaglio.

“Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione. Capiamo il dolore della famiglia. Che è il dolore di due famiglie”, dice l’avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia del ragazzo. La legale è stata al fianco del giovane fino a tarda notte, quando si è concluso l’interrogatorio. Ora si attende la fissazione dell’udienza davanti al gip del tribunale per i minorenni di Bologna per la convalida del fermo.

Valsamoggia, il luogo del ritrovamento del corpo di Chiara Gualzetti

