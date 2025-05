Chiara Giallonardo annuncia la gravidanza a 46 anni

Chiara Giallonardo, conduttrice di “Linea Verde”, ha annunciato la sua gravidanza durante la trasmissione “La Volta Buona”, ospite di Caterina Balivo. A 46 anni, Giallonardo è al settimo mese e aspetta una femminuccia, con il parto previsto per agosto, che potrebbe coincidere con il giorno del suo compleanno.

Nel corso dell’intervento, la conduttrice ha condiviso le sue emozioni, descrivendo la gravidanza come un “miracolo tanto atteso” e rivelando che ha mantenuto segreta la notizia per prudenza, considerando il delicato percorso che ha affrontato. “Non è stato facile, ci provavamo da un po’; c’era paura”, ha confessato.

Chiara ha anche parlato della sua vita prima della gravidanza, trascorrendo dieci anni in viaggio per il lavoro, fino a trovare il compagno Carlo, con cui ha finalmente realizzato il sogno di diventare madre. Giallonardo ha aggiunto che i suoi momenti preferiti sono ora quelli in cui percepisce i movimenti della bambina, descrivendo la gravidanza come un dono meraviglioso.

La scelta del nome per la neonato è ancora in dubbio; se fosse stato maschio, si sarebbe chiamato come il padre di Chiara. La conduttrice ha vissuto la gravidanza con entusiasmo, affermando di sentirsi parte di una grande famiglia, proprio come considera Rai 1.

