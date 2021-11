Manca sempre meno al debutto italiano di Drag Race Italia e Chiara Francini (una dei giudici fissi insieme a Priscilla e Tommaso Zorzi) ha rilasciato una breve intervista a La Repubblica.

“Drag Race nasce in America nel 2009 […] nella nostra edizione le otto drag queen arrivano da ogni parte di Italia, dalla Sicilia a Trento e parlano a tutti. Priscilla mi ha definito una drag queen nel corpo di una donna ed ha ragione. Essere una drag queen è un’arte, mascherarsi per svelarsi. In ogni puntata le otto drag si sfidano con le proprie armi: talento, carisma, ironia, eleganza, stravaganza… La creatività è l’elemento imprenscindibile. Si cuciono i vestiti, sfilano e recitano. Raccontandosi tirano fuori briciole di vita”.