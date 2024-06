Silvana Della Magliana si è sposata! La vincitrice di Miss Simpatia dell’ultima edizione di Drag Race Italia qualche giorno fa ha detto ‘sì’ al suo amato Federico Berretti durante un’unione civile officiata nientemeno che da Chiara Francini, attrice diventata super amica di Tony D’Elia, vero nome di Silvana.

Chiara Francini e Tony D’Elia si sono conosciuti proprio sul set di Drag Race Italia e da lì non si sono più persi di vista. Lei lo ha voluto pure nel suo one woman show su Rai1, Forte e Chiara, sempre nei panni del suo alter ego drag, Silvana Della Magliana. E ora che lui si è sposato non ha potuto non chiamarla.

Silvana Della Magliana a Forte e Chiara: la Francini porta una drag queen su Rai1 https://t.co/dP0p67Yf9T #ForteeChiara — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 11, 2024

Chiara Francini officia l’unione civile di Silvana Della Magliana con suo marito Federico Berretti

“Hasta Sposata! Se il mondo è matto almeno noi ci amiamo!”, ha scritto Chiara Francini su Instagram pubblicando un video di immagini dall’unione civile tra Tony e Federico. “Auguri mia amata Silvana della Magliana. Auguri Federì. La bellezza salverà il mondo. E ieri il mondo è stato bellissimo. Hasta Bellezza”. Immediate le risposte dei due protagonisti. Tony/Silvana ha scritto: “Un anno fa ci siamo conosciuti, poi come per magia ho avuto la fortuna di viverti, e averti nel giorno più importante della mia vita non sai quanto sia stato bello! Grazie per avermi fatto foffocare dall’emozione! Ti voglio bene Chiara. Hasta Sposata!“; mentre suo marito Federico ha aggiunto: “Grazie Chiara per aver celebrato la nostra unione! Sei stata unica e dolcissima! E se una cosa è CHIARA e che l’amore ha mille colori e le tue parole ce lo hanno ricordato! Terremo questi momenti per sempre nei nostri cuori!”.

Auguri agli sposi!