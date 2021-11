Quando Discovery+ ha annunciato i giudici ufficiali della prima edizione di Drag Race Italia in molti si sono mobilitati per estromettere Tommaso Zorzi dal panel. Raccolte firme, petizioni e molti commenti negativi al grido di “se c’è Tommaso non guardo Drag Race”.

La produzione, nonostante le numerose polemiche, se n’è fregata altamente ed ha confermato Tommaso Zorzi fra i giudici insieme a Priscilla ed a Chiara Francini. Proprio quest’ultima, intervistata da Francesco Canino per Panorama, ha così commentato il caso.

Le polemiche sono arrivate alle orecchie anche dello stesso Zorzi che al settimanale Chi ha dichiarato:

“C’è stata anche una petizione ed è stata forse la polemica più difficile che ho affrontato. Ci sono stati episodi che non sono piaciuti alla comunità. In primis è stata aspramente criticata la mia pseudo sintonia con Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show. Ho rivisto quel pezzo più volte. Chiedo scusa di non essere stato incisivo nel far valere i diritti della mia comunità, per la quale ho sempre lottato. Rimane fermo il fatto che sono in profondo disaccordo con la linea politica della Meloni, specialmente per quanto riguarda la lotta per i diritti. E con Matteo Salvini… peggio me sento. Fuori dallo studio del Costanzo Show non ho nemmeno dato la mano mentre lui la porgeva a me. C’è anche una foto di quel momento”.