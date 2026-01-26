Chiara Ferragni verso un libro sulla sua vita

Chiara Ferragni potrebbe presto scrivere un libro sugli ultimi due anni, un periodo particolarmente difficile per l’influencer, segnato dal divorzio e dallo scandalo del Pandoro, terminato con l’assoluzione. Intervistata da MF -Milano Finanza, Chiara Ferragni ha svelato come sta affrontando questa nuova fase della sua vita, dopo l’assoluzione e la fine del Pandoro Gate.

Gli ultimi due anni hanno segnato in modo indelebile l’imprenditrice, che ha imparato a dare più valore a se stessa come persona e meno come personaggio. Chiara Ferragni ha anche capito chi sono le persone che le sono veramente vicine e chi invece era lì per convenienza.

Archiviata la vicenda, Chiara ora è pronta a concentrarsi su nuovi progetti e si sente più libera. L’influencer ha poi spiegato che potrebbe scrivere un libro sul periodo affrontato, fra il divorzio da Fedez, gli scandali sollevati da Fabrizio Corona e il processo.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è stata una fra le più seguite e chiacchierate. Il primo incontro risale al 2016, grazie alla canzone Vorrei, ma non posto e ad una battuta del rapper sul cane dell’influencer. Poi la nascita di una love story seguita e commentata dai fan di tutto il mondo.

Il resto è storia: la proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona, le nozze a Noto, in Sicilia, con un matrimonio mediatico seguito da milioni di persone sui social. Nello stesso anno nasce il loro primo figlio Leone, mentre arriva la secondogenita Vittoria, rafforzando l’immagine di una famiglia unita e felice.

Negli anni successivi però la coppia attraversa momenti difficili, tra problemi di salute, pressioni mediatiche e crisi personali, che progressivamente incrinano il rapporto. La coppia ha annunciato la separazione, mettendo fine a una relazione durata quasi otto anni. L’addio avviene proprio nel periodo in cui scoppia il caso Pandoro, un momento delicato per la Ferragni, bersagliata dalle critiche e in crisi di reputazione. Le rivelazioni di Fabrizio Corona, che svela l’esistenza di Angelica Montini, per anni amante di Fedez, definendola come il suo “vero grande amore”, hanno reso ancora più complicata la separazione.