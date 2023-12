Chiara Ferragni torna su Instagram dopo 12 giorni (ma senza pubblicare niente)

Dopo 12 giorni di totale silenzio, il profilo Instagram di Chiara Ferragni è tornato attivo, seppure non in maniera diretta. L’imprenditrice digitale, che proprio con Instagram ha fatturato milioni di euro, non è ancora tornata ad aggiornare il feed con storie o post, ma si è limitata a mettere un paio di like.

Il primo like è apparso sul profilo del padre, Marco Ferragni, in un post dedicato al compleanno di sua figlia Valentina. L’altro nel profilo proprio di Valentina, intenta a soffiare le candeline su una torta con scritto: “31 ma ancora rimorchio i 2000“.

Chiara Ferragni sui social è attiva nel senso che guarda le storie degli altri, mette like e scorre il feed dei post, ma non pubblica niente. Quale sarà la sua prossima mossa?

La Stampa su Chiara Ferragni: “Pronta la task force con due studi legali” Secondo il quotidiano La Stampa, però, starebbe lavorando in gran segreto con due studi legali e uno di comunicazione. “Chiara Ferragni, una task force con due studi legali e un’agenzia di comunicazione per risollevare l’immagine” – ha scritto la giornalista Francesca Del Vecchio su La Stampa – aggiungendo: “A rischio contratti con brand internazionali e collaborazioni con aziende che negli anni si sono appoggiate alla sua immagine per promuovere i propri prodotti”.