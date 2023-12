Chiara Ferragni torna dopo il silenzio, video con Fedez e la figlia

La prima apparizione dopo il silenzio per le polemiche legate al caso pandoro

Chiara Ferragni ricompare dopo la lunga assenza e il silenzio social successivi alla bufera per il ‘caso pandoro’. L’influencer, ‘invisibile’ su Instagram dalla pubblicazione del video con cui ha annunciato la donazione di un milione di euro dopo le polemiche per la gestione delle attività di beneficenza, fa capolino in una storia che il marito Fedez pubblica sul proprio profilo a poche ore da Capodanno. Fedez presenta il ‘look’ della figlia Vittoria, vestita “come Valeria Marini nel 1999”. Alle spalle del rapper compare Chiara Ferragni, che sorridente – con un vestito rosso – promuove a pieni voti l’abito della piccola di casa: “Bellissima”.