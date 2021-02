Da brava fan della principessa del pop e sostenitrice del movimento FreeBritney, Chiara Ferragni ha visto il documentario Framing Britney Spears. L’imprenditrice digitale ha espresso il suo supporto alla cantante americana ed ha invitato i suoi follower a vedere il documentario del The New York Times.

E proprio in merito alla “giustizia” qualcosa si sta muovendo, perché la madre di Britney, Lynne Spears, ha chiuso al giudice che si occupa della conservatorship di essere rappresentata da un nuovo avvocato nell’udienza di domani. Vi ricordo che Lynne vuole avere un ruolo centrale in questa tutela e cerca di supportare sua figlia nel ridimensionare l’influenza del padre Jamie.

“La conservatorship è per persone gravemente malate, con demenza, che non possono prendersi cura di loro stesse. Se lei non è capace di fare nulla, perché ha lavorato sodo in questi anni? Negli ultimi 12 anni Britney Spears ha pubblicato 4 album, ha portato avanti 3 tour mondiali, 1 lunga residenza a Las Vegas, è stata giudice di X Factor ha fatto decine di performance in tv ed ha guadagnato centinaia di milioni di dollari.

Tutto questo in soli 12 anni, ma comunque non può:

Guidare la macchina

Sposarsi

Avere bambini

Spendere i suoi soldi

Vedere i suoi figli quando vuole

Lasciare la sua casa

Avere diritto ad un proprio avvocato

Parlare pubblicamente della tutela di suo padre

Rilasciare interviste e i tagli finali sono comunque supervisionati dal padre

Utilizzare un telefono cellulare senza che questo sia monitorato

Utilizzare i social media senza che questi siano monitorati

Contattare chiunque senza essere controllata a vista”.