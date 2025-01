Chiara Ferragni sul Monte Bianco, il costo dell’esperienza a oltre 3000 metri di altezza

Chiara Ferragni ha recentemente visitato Courmayeur per vivere l’esperienza dello Skyway Monte Bianco, un impianto di funivie innovativo che collega Courmayeur con la cima del Monte Bianco. Inaugurato nel 2015, lo Skyway non è solo un mezzo di trasporto, ma un viaggio che permette di ammirare panorami spettacolari sulle Alpi. Il percorso è composto da tre stazioni: Courmayeur/The Valley, Pavillon/The Mountain e Punta Helbronner/The Sky, portando i visitatori da un’altezza di 1.300 metri fino a 3.466 metri. Ogni stazione offre diverse opportunità di esplorazione e servizi, rendendo l’esperienza coinvolgente.

Ferragni ha condiviso sui social la sua avventura, mettendo in evidenza i costi per questa esperienza unica. Un biglietto di andata e ritorno da Courmayeur a Punta Helbronner costa 68 euro. Si possono aggiungere vari extra, come un aperitivo alpino per 13 euro o pranzi presso Pavillon o Punta Helbronner, con prezzi tra i 26 e i 29 euro. Per un’esperienza più completa, l’ingresso alle Terme di Pré Saint Didier insieme all’ascesa a Punta Helbronner è disponibile per 98 euro.

Inoltre, è offerto un pacchetto VIP che include una visita guidata, caffè di benvenuto, pranzo alpino al Bistrot Panoramic e accesso prioritario ai servizi, al prezzo di 377 euro per due persone. Questa opportunità esclusiva offre un modo indimenticabile per scoprire la bellezza della montagna. L’interesse per lo Skyway Monte Bianco continua a crescere, ispirando visitatori a provare questa affascinante avventura.