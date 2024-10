Chiara Ferragni sul bodyguard di Fedez arrestato, pandori e corna

Valerio Staffelli è tornato a cercare Chiara Ferragni per consegnarle il suo quinto tapiro e il numero 1500 nella storia di Striscia la Notizia. Durante l’incontro, l’inviato ha chiesto un commento riguardo alle affermazioni di Taylor Mega, che aveva suggerito che lei e Fedez fossero una coppia aperta, e alla recente evoluzione delle indagini sul Pandoro Gate da parte della procura di Milano.

Chiara Ferragni ha scherzato sull’assegnazione del tapiro, affermando: “Mi hanno rinviata a giudizio? No! Non mi hanno affatto rinviata a giudizio, quindi speriamo dai, non mi porti sfortuna. Ti ringrazio per il tapiro, lo accetto volentieri.” Riguardo al suo modo di viaggiare, ha sottolineato di prendere sempre aerei di linea, smentendo le voci sul suo utilizzo di jet privati.

Staffelli ha anche chiesto di chiarire la questione dei bodyguard che l’accompagnavano. Chiara ha spiegato di conoscere un bodyguard di Federico, ma ha assicurato che non fosse il suo. Ha aggiunto: “Non ho paura di nessuno, davvero, vi prego. Non si può avere paura di nessuno e infatti non ne ho.” In merito agli eventi festivi, ha annunciato: “Quest’anno niente pandori e niente uova, solo panettoni. Quest’anno panettoni per tutti quanti ragazzi.”

Presto, l’inviato le ha chiesto se la sua nuova relazione fosse aperta come quella con Fedez. Chiara ha negato, dicendo: “Non siamo mai stati una coppia aperta.” Ha poi aggiunto un’osservazione divertente sulla scelta di Federico di chiamare il suo cane Silvio, spiegando che probabilmente era un riferimento a Silvio Berlusconi.

Il caso del Pandoro Gate sembra aver reso Chiara Ferragni più accessibile e simpatica, con un atteggiamento meno solenne rispetto al passato. Anche durante l’intervista a Striscia, è apparsa più leggera e alla mano, cambiando un po’ l’immagine che si aveva di lei. Il pubblico sembra aver apprezzato questo nuovo approccio, notando una certa positività in una situazione altrimenti negativa.