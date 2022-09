Chiara Ferragni, Simona Ventura: “Sono il suo punto di riferimento televisivo, ecco cosa le ho detto per Sanremo 2023”

Chiara Ferragni il prossimo febbraio sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Un ruolo importantissimo dato che sarà lei ad aprire e chiudere la kermesse canora. Intervistata da Il Messaggero, Simona Ventura ha confessato di essere stata lei la prima a saperlo.

“Se si farà male a Sanremo? Non credo. Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo. Ci siamo già incontrate. E lo faremo anche in futuro. È venuta in ufficio da me e le ho fatto vedere un po’ di cose. Mi sono messa a sua disposizione. Chiara ha fatto la scelta giusta al momento giusto. La Rai le chiedeva di andare a Sanremo da quattro anni”. […] La dritta più importante che le ho dato finora? Essere se stessa. È l’italiana più famosa al mondo e Sanremo è il palco più popolare e importante d’Italia. Comunque vada per lei sarà un successo”.