Chiara Ferragni si scatena con Elodie e la Leotta: scoppia la polemica

Ieri nella splendida cornice del Therasia Resort sull’isola di Vulcano ha avuto luogo il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Tra i quasi 200 invitati anche molti vip, da Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Elodie ed Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni (che ha incontrato anche l’ex manager Fabio Maria Damato). Sui social moltissimi commenti sui look delle celebrità e degli sposi, ma anche una polemica che riguarda l’imprenditrice digitale, in particolare per dei video in cui si vede mentre balla con Elodie e la sposa. Qualcuno ha apprezzato questo “trio” e la cosa ha scatenato un’ondata di commenti negativi, in tanti infatti hanno tirato fuori ancora una volta il pandoro gate.

chiara ferragni, diletta leotta ed elodie il trio di cui non sapevamo di avere bisogno rt to scare il twitter inchiesta pic.twitter.com/YC1vkmeq4g — 🌻 (@mrsincoerenza) June 23, 2024

Diletta Leotta con Elodie e Chiara Ferragni al suo matrimonio pic.twitter.com/7aoDqdV1ry — disagiotv (@disagio_tv) June 23, 2024

Chiara Ferragni e i commenti sotto ai video con Elodie e Diletta Leotta.

“Non capirò mai questi post di apprezzamento per la Ferragni, per me rimane quello che ha fatto col pandoro, anche se balla con Elodie”. “Per fortuna e giustamente l’inchiesta non la sta facendo il twitter ma il tribunale per truffa ai danni dei consumatori su soldi destinati a dei bambini malati”. “La pagliacciata di seguire ancora questa. La figuraccia la fate voi”. “Una grande economa diceva “i c****oni vanno i****ati”, e grazie a Twitter ogni giorno di più riesco a capire cosa volesse intendere”. “Vi siete già scordati della storia del pandoro? Che popolo siamo”. “La Ferragni è ora formalmente sotto indagine per truffa nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla procura di Milano e questo parli di twitter inchiesta? Lo zucchero del pandoro ti ha fatto male mi sa”. “Ma si può esaltare una che è sotto indagine solo perché balla?”. “Vi siete già scordati quello che è successo a dicembre”. “Ma davvero pubblicate queste cose? VI meritate un bel pandoro”. “Qua ci siamo tutti scordati quello che è successo con Chiara e i famosi pandori”.

A leggere questi commenti viene da pensare che in realtà la gente non abbia affatto dimenticato il caso del pandoro (al contrario di quello che si legge su Twitter).