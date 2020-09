Non amo le celebrità che per il terrore di perdere consensi non si schierano mai, non prendono posizioni chiare ed evitano di rispondere a domande scomode. Questo non è certo il caso di Chiara Ferragni, che il mese scorso si è scagliata contro l’omofobia di una pseudo youtuber secondo la quale i gay sono contro natura.

La moglie di Fedez oggi ha condiviso un bellissimo discorso contro la cultura fascista (che c’e dietro anche all’omicidio di Willy Monteiro) pubblicato dalla pagina Spaghetti Politics

“Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, Italiano 21enne dalla pelle nera, da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci. I giornali si sono prodigati a estremizzare l’avvenuto in due modi: 1. Umanizzando gli aggressori (“bravi ragazzi”). 2. Mettendo tutta la colpa sulle arti marziali che praticavano. I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo e sulla cultura predominante nella vita di queste persone. Addirittura c’è chi si propone di “eliminare queste arti marziali” per risolvere il problema. No Amo, il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m*rda, non cancellando il mezzo tramite cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo si risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione: qualcosa che manca in questo paese”.

Brava Chiara Ferragni, che ha condiviso un post che parla apertamente di fascismo per l’omicidio di Willy, almeno lei (con una piattaforma immensa) riesce ad essere più chiara di molti giornalisti, editorialisti, opinion leader, ecc. pic.twitter.com/sK0w7dS2fL — Martina🌻 (@Mar3151) September 9, 2020

In sostanza è dovuta arrivare @ChiaraFerragni (a cui dobbiamo dire grazie) a dire al grande pubblico quello che i media non dicono: gli assassini di Willy sono fascisti o imbecilli imbevuti di cultura fascista.

Read my lips: F-A-S-C-I-S-T-I.

Giornalismo italiano: vergogna — Suzukimaruti (@suzukimaruti) September 9, 2020

