Chiara Ferragni: Scopriamo Maria Sheila Miani, il suo nuovo braccio destro

Negli ultimi mesi, l’impero di Chiara Ferragni ha visto un’importante evoluzione con l’ingresso di Maria Sheila Miani, che è emersa come una figura chiave dopo l’uscita di Fabio Maria Damato. Miani, che lavora con Ferragni dal 2015 e si presenta come irlandese di origine ma cresciuta a Roma, ha iniziato a ricoprire ruoli sempre più centrali nella gestione della comunicazione e dell’immagine dell’influencer. Le indiscrezioni indicano che Miani sia ora il vero motore delle strategie di Ferragni, influenzando decisioni chiave nonostante le critiche ricevute, persino da amici vicini all’imprenditrice.

Maria Sheila Miani, pur non essendo una figura conosciuta al grande pubblico, gestisce importanti aspetti come la comunicazione dietro le quinte e l’organizzazione di eventi. Dopo l’addio di Damato, ha assunto ulteriori responsabilità, diventando fondamentale per la preparazione dei look di Chiara nei contesti ufficiali, come il CNMI Fashion Sustainable Awards, dove condivide il lavoro dettagliato che sta dietro a ogni evento.

Nonostante la crescente influenza di Miani, non mancano critiche riguardo alla sua gestione. Alcuni amici di Ferragni esprimono dubbi sulle sue capacità, ma l’imprenditrice continua a mostrarsi fiduciosa nel suo operato. Sarà Maria Sheila Miani in grado di risollevare l’impero Ferragni o rappresenta una scelta rischiosa? Solo il tempo potrà confermare il suo valore e l’efficacia delle sue strategie.