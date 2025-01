Chiara Ferragni risponde con fermezza alle accuse di ‘furto’

A inizio 2025, Chiara Ferragni è tornata al centro di una polemica per un carosello di foto pubblicato su Instagram. Inizialmente accolto con entusiasmo dai suoi fan, il post ha suscitato critiche quando alcuni degli scatti, inclusa una foto di una donna bionda con una bambina, sono stati rivelati come provenienti da altri profili senza attribuzione. Tra le influencer coinvolte, Iris de Richemont e Genelle Seldon hanno rivendicato la paternità delle immagini.

Dopo giorni di silenzio, Ferragni ha risposto tramite un video su TikTok, in cui ha sottolineato che le foto non erano destinate a appropriarsi di contenuti altrui, ma rappresentavano per lei “fonti di ispirazione”. Ha spiegato che le immagini erano selezionate per trasmettere emozioni e un messaggio visivo. Tuttavia, la sua giustificazione non ha placato le critiche degli utenti, che l’hanno accusata di superficialità e di dipendere troppo dal suo team di comunicazione, che ha già commesso errori simili in passato. La proprietaria dell’immagine controversa ha commentato che Ferragni l’ha taggata solo dopo che alcuni follower le hanno fatto notare la situazione.

Il dibattito sui social si è polarizzato: alcuni utenti hanno criticato Ferragni, accusandola di “rubare” contenuti, mentre altri si sono schierati in sua difesa, sostenendo che non avesse bisogno di prendere foto altrui per ottenere visualizzazioni. Un certo numero di critiche hanno evidenziato come Ferragni tenti di manipolare la percezione del pubblico.

Questa non è la prima volta che l’influencer affronta polemiche simili, ma la sua reazione, alla musica di Tiziano Ferro, evidenzia come riesca a trasformare le critiche in opportunità di visibilità. Nonostante le controversie, molti fan notano come anche le polemiche possano tradursi in vantaggi mediatici per lei. La situazione sembra destinata a diventare uno degli innumerevoli episodi che caratterizzano la vita pubblica di Chiara Ferragni, un mix di successi e controversie, che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su di lei.