Chiara Ferragni risponde alle polemiche in merito ai suoi post sulla Sicilia

Chiara Ferragni oggi è stata al centro di una polemica perché accusata di aver mostrato scarsa sensibilità in merito agli incendi che stanno avvenendo in Sicilia. L’accusa è mirata: mentre da una parte l’isola brucia, dall’altra lei si gode le vacanze in barca alle Eolie. Lo stesso Fedez è intervenuto prendendo le parti della moglie rispondendo a un tweet di Fran Altomare:

“La Sicilia va a fuoco, tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”.

Questa sera è stata Chiara Ferragni a rispondere direttamente e lo ha fatto con un paio di storie su Instagram. In una ha evidenziato come gli incendi siano esplosi la notte (mentre i suoi post fossero della sera prima), mentre nell’altra ha scritto:

“Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo, è chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui per fare la mia parte”.

E ancora:

“Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili. Il problema di quello che sta succedendo non sono di certo i miei post”.

Poi ha fatto luce su un commento di odio scritto verso Fedez commentando con un “Per il resto, Twitter continua a fare schifo”. E come darle torto.