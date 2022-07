In queste ultime ore Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni sono tornate ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Qualche giorno fa, infatti, la giornalista aveva criticato un video condiviso su TikTok dall’imprenditrice digitale che affermava di aver ‘rubato’ un accappatoio da un hotel. Le immagini non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli che si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha criticato fortemente la fashion blogger. A qualche giorno di distanza da quanto accaduto, Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle critiche della Lucarelli.

Tramite un video condiviso su TikTok Chiara Ferragni ha confessato di aver riportato a casa un la biancheria da un hotel in cui ha soggiornato. C’è da dire che se da un lato il video ha trovato un riscontro positivo da moltissimi utenti del web, dall’altro ha ricevuto numerose critiche. Tra le tante non sono potute mancare quelle di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista si è schierata duramente contro l’imprenditrice digitale criticandola con queste parole:

Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso.

E, continuando, Selvaggia Lucarelli ha scritto:

Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà, per la legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo, è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Chiara Ferragni e la risposta a Selvaggia Lucarelli

Dopo qualche giorni di silenzio Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle critiche a lei rivolte dalla giornalista. Per tornare sulla questione l’imprenditrice digitale ha scelto di utilizzare ancora una volta il social TikTok. Queste sono state le parole della fashion blogger:

Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra. Non sapevo di essere una ladra.

Risponderà Selvaggia Lucarelli alle parole dell’imprenditrice digitale? Staremo a vedere.