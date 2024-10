Chiara Ferragni rischia il processo per truffa aggravata? Selvaggia Lucarelli: “Se avesse risposto ai tempi..”

Le indagini preliminari sul caso Balocco/Dolci Preziosi hanno portato alla conclusione con quattro indagati, e nelle prossime settimane si deciderà se archiviare il caso o procedere con il processo. Ciò comporta il rischio che Chiara Ferragni possa trovarsi in tribunale. Selvaggia Lucarelli, che ha espresso opinioni sulla questione attraverso i social, è stata tra le prime a sollevare dubbi. Ha ricevuto numerosi messaggi da persone curiose riguardo la presunta colpevolezza di Ferragni e se dovrà affrontare un processo.

Lucarelli ha sottolineato di aver già indagato su casi simili, con l’intento di raccogliere notizie e ricostruire eventi poco chiari, affermando che tale attività giornalistica solleva dubbi e cerca prove. Ha menzionato come la beneficenza fosse, secondo lei, utilizzata come strumento per ottenere vantaggi, una tesi avallata anche dall’Antitrust. Nonostante ciò, ha chiarito di non essere in grado di determinare se siano stati commessi reati, poiché non è un giudice.

La Lucarelli ha anche commentato la possibile responsabilità di Ferragni in merito a una truffa aggravata, evidenziando che se l’influencer avesse affrontato le questioni sollevate in precedenza, la sua situazione sarebbe stata meno grave oggi. La dichiarazione mette in evidenza un messaggio importante per gli influencer: l’importanza di rispondere alle preoccupazioni del pubblico e di non ignorare gli allarmi sollevati.

Inoltre, ha condiviso i suoi pensieri attraverso la sua newsletter, affermando che ciò che emerge dalle indagini è la volontà dell’influencer e delle aziende coinvolte di perseguire il profitto personale e il ritorno d’immagine, riducendo la beneficenza a uno strumento cinico. Lucarelli ha dichiarato che la questione morale è di gran lunga più rilevante dell’aspetto penale, con la prima che persegue una “patina amara” difficile da rimuovere.

La situazione rimane incerta riguardo l’esito finale. Se arriverà un’archiviazione o un processo, è in corso di valutazione, e il futuro di Chiara Ferragni nel contesto legale rimane da definire.