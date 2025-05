Chiara Ferragni riacquista il suo marchio: il duro commento di Lucarelli

Chiara Ferragni ha annunciato l’acquisizione del 99% della sua società tramite un post su Instagram, dichiarando che si tratta di un nuovo inizio. Questo passo rappresenta per lei la possibilità di riprendere il controllo del suo brand, sottolineando che non è solo una questione di percentuali, ma un momento cruciale nella sua carriera. Ha spiegato che vuole gestire personalmente la sua storia, senza delegare e affrontando la realtà con responsabilità, accettando le imperfezioni del suo percorso. La Ferragni ha comunicato che non intende presentare una narrazione idealizzata, ma condividerà le sfide e i successi che vivrà nella nuova fase.

Tuttavia, non è passata inosservata la reazione di Selvaggia Lucarelli, storica avversaria dell’influencer, che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina. Commentando la notizia su Instagram, ha sarcasticamente evidenziato quanto Chiara avesse lavorato duramente nell’ultimo anno. Nonostante il suo attacco, la gioia espressa da Chiara nel fare l’annuncio potrebbe assorbire l’impatto della critica, rappresentando così anche un momento di vittoria personale per l’influencer.

La situazione mette in luce non solo la crescente dinamicità del mondo degli influencer, ma anche come le interazioni sui social media possano dare vita a una varietà di reazioni ambivalenti. La Ferragni appare determinata a costruire una nuova realtà, consapevole delle sfide, ma forte del suo successo. Questo annuncio di cambiamento, pur in un contesto critico, potrebbe segnare un’importante evoluzione per il suo brand.