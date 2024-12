Chiara Ferragni raggiunge un accordo con Codacons: ‘200 mila euro’

Chiara Ferragni ha raggiunto un accordo con il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, ponendo fine a una controversia legale riguardante il pandoro “Pink Christmas”. Questa disputa era emersa a causa di preoccupazioni sulla trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori riguardo al prodotto e al suo contributo a iniziative benefiche. Il Codacons e altre associazioni avevano contestato che le informazioni promozionali potevano risultare fuorvianti, non evidenziando chiaramente se e come il ricavato fosse destinato a cause sociali.

L’accordo prevede il risarcimento dei consumatori coinvolti e il rimborso delle spese legali sostenute dal Codacons. Inoltre, Chiara Ferragni si impegna a donare 200.000 euro a un ente scelto in collaborazione con il Codacons, con particolare attenzione alle iniziative che supportano le donne vittime di violenza. Questo significativo contributo riflette l’impegno dell’influencer verso rilevanti tematiche sociali.

Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons, ha espresso il suo apprezzamento per l’accordo, definendolo soddisfacente sia per le associazioni che per i consumatori. Ha sottolineato l’importanza della donazione, che potrà rappresentare un sostegno concreto per le donne più vulnerabili. L’intesa indica un cambiamento nelle relazioni tra Ferragni e i consumatori, aprendo la strada a una maggiore collaborazione e a un dialogo costruttivo su questioni sociali di interesse comune.

Quest’accordo segna un esempio di come le controversie possano essere risolte attraverso il dialogo e la cooperazione, portando benefici tangibili alla comunità. La decisione di Ferragni di partecipare a progetti come “Oltre il Silenzio”, che mira ad assistere le vittime di violenza di genere, dimostra un impegno condiviso per cause sociali importanti. L’accordo, oltre a risolvere la controversia, potrebbe così favorire future iniziative congiunte per affrontare le sfide sociali e promuovere il bene comune.

In sintesi, l’intesa segna un progresso non solo per Chiara Ferragni, ma anche per le associazioni di consumatori, evidenziando la possibilità di risolvere le dispute tramite la cooperazione e il supporto reciproco in ambito sociale.