Chiara Ferragni punzecchia Fedez, la frecciatina lanciata al cantante nel giorno dell’anniversario di nozze non è passata inosservata

Chiara Ferragni e Fedez avrebbero festeggiato sei anni di matrimonio proprio nei primi giorni di settembre. Questo lieto evento però non si è verificato, in quanto i due si sono lasciati diversi mesi fa. A detta di molti, però, l’influencer avrebbe pubblicato sui social una vera e propria frecciatina rivolta all’ex marito.

Siamo dinanzi all’ennesima provocazione oppure si tratta di una semplice casualità?

In ricordo del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Il 1° settembre 2018 è ormai un ricordo lontano e in quella data nulla faceva presagire quello che sarebbe capitato ai Ferragnez. È proprio in quel giorno che Chiara e Fedez si sono giurati amore eterno, sposandosi a Noto, in Sicilia.

In questi giorni, quindi, l’ex coppia avrebbe festeggiato il sesto anniversario di nozze, ma purtroppo sappiamo benissimo com’è finita fra di loro. Il loro matrimonio non ha retto alle difficoltà di coppia e i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Fedez è stato più volte paparazzato in compagnia di bellissime donne mentre Chiara ha saputo mantenere il riserbo sotto questo punto di vista. Poche ore fa però, la donna avrebbe pubblicato sui social una frecciatina rivolta proprio all’ex marito.

L’influencer ha punzecchiato il rapper?

Secondo alcuni fan dell’ex coppia più discussa d’Italia, Chiara Ferragni avrebbe provocato l’ex marito attraverso un post pubblicato su Instagram. L’influencer avrebbe deciso di trascorrere una giornata sul lago di Como in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

A queste bellissime foto sarebbe stata aggiunta la didascalia “Tutto l’amore di cui ho bisogno oggi”. In molti hanno quindi supposto come questa frase fosse diretta al matrimonio ormai finito. Per altri, invece, si tratta di una semplice casualità che farebbe intendere come l’unico amore che Chiara desidera avere nella sua vita siano i figli. Per il momento non ci è dato sapere la verità, ma Fedez non ha avuto modo di commentare in quanto impegnato alla Mostra del Cinema di Venezia.