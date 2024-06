Chiara Ferragni punge la nuova fidanzata di Fedez, la velenosa frecciatina contro la modella non è passata inosservata: lei risponde così

Grande tensione in merito alla storia che vede come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. I due non sono mai stati così lontani e pare che le frecciatine siano all’ordine del giorno. Nelle ultime ore anche la nuova frequentazione di Fedez, Garance Authiè, avrebbe deciso di colpire l’ex moglie del rapper.

Garance

Ad intervenire sulla questione il padre di Fedez: ecco che cosa ha detto sui social.

Garance Authié contro Chiara Ferragni: la frecciatina della nuova fidanzata di Fedez

La storia tra Chiara e Federico non è finita da molto, ma già da qualche tempo il rapper milanese è stato avvistato in compagnia di diverse donne. Tra queste compare anche una bellissima modella francese molto giovane che risponde al nome di Garance Authié.

Chiara Ferragni

In varie circostanze infatti, Federico è stato beccato in sua compagnia sia in eventi formali che in teneri momenti vissuti in privato. Sicuramente Chiara non ha apprezzato come il suo ex marito si sia buttato nella mischia nel giro di pochi giorni dalla fine del loro rapporto.

Nelle ultime ore sarebbe intervenuta sulla questione proprio la modella francese con la quale il famoso cantante si sarebbe recato a cena proprio nei pressi del Duomo di Milano. Inutile dire come i commenti relativi alla nascita di questa coppia si siano scagliati proprio contro Garance, la quale ha deciso di rispondere a tono.

Pare che Chiara abbia utilizzato una canzone in comune con Garance per registrare una storia nella quale derideva l’ex marito soffermandosi sulla differenza di età fra lui e la giovane modella. Le avrebbe quindi risposto con un altro balletto e un ammiccamento piuttosto palese.

L’intervento del padre di Fedez

Sulla questione è intervenuto anche papà Franco, ovvero il padre di Fedez. Nonostante tutto, infatti, l’uomo è rimasto in buonissimi rapporti con Chiara Ferragni e non perde occasione per supportarla anche sui social.

Fedez

I fan della donna hanno infatti notato come l’ex suocero continui a mettere dei like e commenti positivi a tutte le storie della donna, soprattutto in quelle dove ci sono delle continue frecciatine rivolte al figlio. Forse il loro rapporto va oltre quello che vedeva come protagonisti il figlio e l’imprenditrice digitale.

Si tratta comunque di un grande indice di maturità in quanto l’uomo ha deciso di non prendere una posizione in merito alla fine di questa storia. Questo perché amici e parenti non dovrebbero rinunciare ai loro affetti quando questi smettono di andare d’accordo.