Chiara Ferragni prosciolta

Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda della pubblicità ingannevole legata alle campagne dei ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi. Il Tribunale di Milano ha preso questa decisione dopo che Chiara Ferragni ha risarcito le parti offese e ritirato le querele presentate contro di lei.

La vicenda, nota come “Pandorogate”, è iniziata quando Chiara Ferragni ha utilizzato il suo volto per sostenere l’acquisto di un nuovo macchinario per esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing per l’Ospedale Regina Margherita di Torino e fare beneficenza all’associazione ‘Bambini delle Fate’. Tuttavia, la Procura di Milano ha aperto un’indagine per truffa aggravata, sostenendo che Chiara Ferragni avesse ingannato 30 milioni di follower attraverso il web e i propri canali social.

La sentenza del Tribunale di Milano ha segnato un punto a favore di Chiara Ferragni, che ha messo fine a due anni di incubo. La sua carriera da imprenditrice e la sua vita privata erano state messe in crisi dal caso Pandoro, che aveva portato al divorzio da Fedez e a un calo della sua popolarità sui social. Tuttavia, Chiara Ferragni ha iniziato a risalire la china, tornando alle sfilate e agli eventi della settimana della moda milanese e lavorando all’estero. La chiusura del caso giudiziario rappresenta un importante passo avanti per la sua carriera e la sua vita personale.