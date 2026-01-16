13.5 C
Chiara Ferragni prosciolta

Da stranotizie
Chiara Ferragni prosciolta

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo per truffa aggravata noto come “Pandoro-Gate”. La vicenda è stata discussa nel talk show “La vita in diretta” su Rai Uno, dove Pierpaolo Pretelli ha espresso la sua opinione sull’influencer.

Secondo Pretelli, nonostante il proscioglimento, per Chiara Ferragni non sarà facile ricostruire la sua immagine dopo lo scandalo. L’influencer ha pagato in termini di immagine e anche economici e, nonostante questo sia un punto di partenza per la sua ricostruzione, sarà difficile per lei riconquistare la credibilità persa.

Anche Alba Parietti ha condiviso l’opinione di Pretelli, sostenendo che lo stigma dello scandalo sarà sempre presente e che sarà difficile per Ferragni “ripulire” la sua immagine. Parietti ha anche augurato all’influencer di riottenere il successo perduto e le ha suggerito di fare più attenzione in futuro su temi delicati come la beneficenza.

Dopo la sua prosciolta, Ferragni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della fine del suo matrimonio con Fedez, giunto al capolinea durante lo scandalo del “Pandoro-Gate”. L’influencer ha dichiarato di essersi sentita abbandonata dall’ex marito e ha affermato che si è professata innocente e che gli errori commessi sono stati fatti in buonafede.

