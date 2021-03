Chiara Ferragni è pronta a partorire ed ormai è davvero questione di giorni.

Come confessato su Instagram, infatti, il primogenito Leone è nato puntualissimo alla trentasettesima settimana (ed ora anche la seconda gravidanza è entrata nella trentasettesima settimana), quindi la piccola sarà un Ariete proprio come il fratello (nato tre anni fa il 19 marzo).

“In questa gravidanza sono più in forma, ho preso meno chili però la pancia è molto più grossa. Leo era nato a 37 settimane esatte però con induzione perché non cresceva abbastanza ed ora sono a 37+1 e lei non è ancora nata. Io e Federico avevamo il patto che se avessi avuto contrazioni e se fossi andata in travaglio mentre faceva Sanremo naturalmente sarebbe tornato prima e avrebbe abbandonato la competizione, ma speravamo che non succedesse perché era la 36esima settimana”.