Chiara Ferragni perdona Giulia De Lellis dopo le parole ascoltate

La bambina in arrivo da Giulia De Lellis e Tony Effe ha riavvicinato la coppia a Chiara Ferragni. Nonostante in passato ci siano stati dei contrasti, Ferragni ha commentato la gravidanza con due cuori rossi, simboleggiando una pace dopo le tensioni. Tony Effe aveva recentemente usato il nome di Ferragni in una disputa pubblica contro Fedez, provocando la reazione di Chiara, che ha chiesto di essere lasciata in pace con i suoi figli.

Giulia De Lellis, tempo fa, aveva tolto il seguito a Chiara su Instagram dopo il “Pandoro-Gate”, un episodio in cui De Lellis condivise una battuta di Selvaggia Lucarelli. In un messaggio, De Lellis cercò di chiarire la situazione, ma Chiara si offese e smise di seguirla. Giulia ha dichiarato di non avere nulla contro di lei, ma ha smesso di seguirla anche dopo che Chiara aveva iniziato a mettere “like” ai post su di lei.

Malgrado le tensioni passate, Chiara Ferragni ha deciso di perdonare De Lellis e di congratularsi per l’arrivo della loro figlia, Priscilla Rapisarda De Lellis. Questo gesto rappresenta una volontà di mettere da parte i rancori e ricostruire un legame, segnando un capitolo nuovo per entrambe le famiglie. La nuova Chiara sembra volersi distaccare da vecchie dinamiche e affrontare il futuro con una mentalità più aperta.