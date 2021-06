Chiara Ferragni oggi ha perso il primato di italiana più seguita su Instagram dato che Khaby Lame l’ha spodestata: lei 23,9 milioni, lui 24,1 milioni. In questo modo Lame non è solo l’italiano più seguito su TikTok, ma addirittura su Instagram.

Il tiktoker ventunenne originario del Senegal e cresciuto a Chivasso, in Piemonte, vanta anche un altro record: è sul podio delle persone più seguite su TikTok, terzo al mondo dietro Addison Rae e l’italoamericana Charlie D’Amelii. Nel dettaglio Khaby Lame vanta 75,5 milioni di follower, la Rae 81,3 mentre la D’Amelio ben 118,2.

Khaby Lame: “Sono italiano ma non ho la cittadinanza italiana”

Khaby Lame è infatti italiano a tutti gli effetti: è cresciuto qua, ha fatto TUTTE le scuole dell’obbligo qua, ha sempre lavorato qua ed è madrelingua eppure a livello legale non è ancora un cittadino italiano a tutti gli effetti, dato che non ha ancora ottenuto la cittadinanza, essendo nato in Senegal ed avendo due genitori nati lì. Via La Stampa se ne è così lamentato:

“La cittadinanza? No, non ce l’ho. Mi dispiace tanto. Non è giusto. Per esempio, per questo viaggio negli Stati Uniti [ndr, un viaggio di lavoro organizzato dal manager] è tutto difficile, anche ottenere il visto. Eppure mi hanno invitato come italiano, andrò a Los Angeles come italiano, perché io sono italiano. L’altro giorno il mio video era sui megaschermi di Tokyo e sotto c’era scritto: tiktoker italiano“.

Sul settimanale Chi, invece, Khaby Lame ha così parlato del nostro paese:

“L’Italia è per me un posto dove mi sono sentito accolto, soprattutto dove abito io, nelle case popolari di via Togliatti a Chivasso, in provincia di Torino. Mi sono sentito subito a casa ed infatti continuo tutt’ora a vivere lì”.