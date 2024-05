Chiara Ferragni, parla una sua confidente: “Ecco cosa mi ha detto su Fedez e sulla rottura”

Chiara Ferragni da quando ha chiuso con Fedez ha deciso di mantenere un profilo molto basso: nessuna intervista, nessuna dichiarazione pubblica, nessun video. Quel che sappiamo, da quel poco che ha scritto nei commenti in risposta ai followers, è che è stato lui a lasciarla e che sta molto male.

Se in pubblico mantiene un profilo basso, in privato si sfoga parecchio sulla sua situazione sentimentale. Stando a quanto dichiarato, infatti, pare che fra le confidenti di Chiara Ferragni ci sia anche Deianira Marzano con cui l’imprenditrice avrebbe scambiato dei messaggi privati.

Proprio ieri Deianira Marzano, come riportato fedelmente da IsaeChia.it, è intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio, per parlare di Chiara e di Fedez.

“Io ce l’ho un gossip per te sui Ferragnez” – ha esordito – “Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Le scrivevo se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno. Proprio qualche giorno fa mi ha detto “io m sento veramente bene adesso che è finita questa relazione”. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata”.

La Marzano sarebbe a tutti gli effetti una confidente della Ferragni dato che ha confessato di scriverle e di ricevere SEMPRE risposte.

“Io le ho scritto e lei mi risponde sempre […] sono io che le scrivo un messaggino e lei mi risponde. A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale. Lei lo sa che mi occupo di gossip e potrei andare a dirlo. Lei sta bene, si sente rinata. L’abbiamo vista che ha frequentato feste e viaggi”.

Chiarona che spilla il tè sulla sua relazione con Deianira Marzano? Ma questo è il pezzo mio preferito.