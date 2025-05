Chiara Ferragni: Nuovo amore con un attore comico italiano?

Chiara Ferragni è al centro di un’indiscrezione riguardante una presunta nuova relazione con un noto attore e comico italiano dopo la sua rottura definitiva con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la Ferragni e l’attore, noto per la sua recentissima partecipazione a una serie comica di successo, sarebbero già coinvolti sentimentalmente da un po’ di tempo, lontano da occhi indiscreti.

Attualmente, però, né Chiara né l’attore hanno confermato o commentato queste voci. Parpiglia ha anche menzionato Cristiano Caccamo come il presunto nuovo amore della Ferragni, suggerendo che gli incontri tra i due avvengano principalmente a casa dell’attore. Sono stati avvistati insieme anche lo scorso giugno, il che darebbe peso alla possibilità di una relazione duratura.

Nonostante l’interesse per questa storia, va sottolineato che mancano conferme ufficiali da parte di altre fonti. Entrambi gli interessati hanno scelto di rimanere in silenzio riguardo alla questione, e solo il tempo potrà svelare eventuali sviluppi o smentite in merito a questa presunta liaison.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it