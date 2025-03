Chiara Ferragni non è finita: i soci salvano l’impresa

Chiara Ferragni ha ricevuto un significativo sostegno dai soci della sua azienda, Fenice, che hanno votato per un aumento del capitale di 6,4 milioni di euro, contrariamente all’opinione di chi pensava che la sua carriera fosse in declino. Due dei tre soci, Sisterhood, la società di Chiara, e Alchimia, hanno approvato la decisione, mentre Pasquale Morgese ha votato contro. Sisterhood ha dichiarato la propria disponibilità a sostenere l’aumento di capitale per garantire il successo di Fenice.

Nonostante l’approvazione, la società ha registrato perdite significative nell’ultimo anno, in gran parte a causa di problematiche legate alle sponsorizzazioni o alle vendite di beni come pandori e uova di Pasqua. Si stima che nel 2023, i ricavi di Fenice abbiano raggiunto i 12 milioni di euro, ma si prevede che l’azienda possa chiudere il 2024 con guadagni sotto i 2 milioni, accumulando perdite fino a 10 milioni nel biennio.

Il futuro di Fenice sembrerebbe orientato verso l’espansione nei settori del make-up, della gioielleria e della pelletteria, con particolare attenzione ai mercati internazionali, comprendendo anche paesi un tempo considerati periferici rispetto alle capitali della moda. L’aumento di capitale potrebbe facilitare lo sviluppo di un piano di rilancio mirato a un target giovane, nell’età compresa tra i 15 e i 28 anni.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la situazione, suggerendo che Chiara Ferragni dovrebbe lavorare per essere dimenticata per ciò che è stata, piuttosto che cercare di essere ricordata per ciò che era, invitandola a impegnarsi nella sua nuova identità.