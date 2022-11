Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale sfoggia la giacca da motociclista extra lusso: ecco quanto costa

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? A tutti non è passata inosservata la giacca da motociclista di lusso il cui prezzo è davvero da capogiro. Scopriamo insieme quanto costa.

Nel corso delle ultime settimane Chiara Ferragni ha deciso di fare una gita fuori porta insieme alla sua famiglia a Cremona. Sulla sua pagina Instagram l’imprenditrice digitale non ha potuto fare a meno di condividere sui social i momenti trascorsi insieme ai figli Leone e Vittoria.

In occasione della visita a Cremona in compagnia della sua famiglia, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look che non è passato inosservato ai suoi milioni di followers. La fashion blogger ha optato per un look amato da tutti i suoi fan. Nel dettaglio, Chiara ha indossato un dolce vita nero con dei leggings neri.

Agli occhi dei suoi milioni di followers non è passata inosservata la borsa che Chiara ha sfoggiato. Nel dettaglio, si tratta del modello Neo Cagole City che porta la firma di Balenciaga. Il prezzo non è di certo alla portata di tutti, dal momento che sul sito della lussuosa casa di moda è venduta al costo di 2300 euro.

Inutile dire che il pezzo forte dell’outfit che Chiara Ferragni ha sfoggiato durante la sua visita a Cremona è stata senza ombra di dubbio la lussuosa giacca da motociclista. Nel dettaglio, si tratta di un modello biker appartenente alla collezione di lusso Palace Gucci.

Il pezzo è a vendita limitata e ormai non è più disponibile per essere comprato. La giacca poteva essere acquistata sul sito ‘Vault’, uno spazio dove vengono messi in vendita articoli vintage di lusso. Anche se la giacca non è più disponibile, sul sito sono presenti diversi capi attualmente in vendita.