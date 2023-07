Chiara Ferragni, like contro Selvaggia Lucarelli, ecco cosa è successo

Chiara Ferragni qualche giorno fa ha messo dei like contro Selvaggia Lucarelli su Twitter. Ma andiamo per gradi.

Come riportato in questo precedente articolo, la presenza di Giulia De Lellis in Israele ha causato un enorme polemica a cui la stessa Selvaggia Lucarelli ha risposto. Ma se parte del web ha imbracciato i forconi e chiesto un unfollow di massa al profilo Instagram dell’influencer, la giornalista si è limitata a suggerirle di studiare e informarsi prima di frequentare certi posti. Una tirata d’orecchie un po’ troppo soft secondo molti.

Giulia De Lellis in Israele scatena una polemica, la sua risposta e l’intervento di Selvaggia Lucarelli https://t.co/8QvmONXcRo — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 28, 2023

“Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente” – si legge su Twitter – “Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio”.

E ancora:

“In pratica quando sei amica di Selvaggia Lucarelli te la cavi con 150 caratteri. Poi che c*lo, questo casino proprio ieri che non ha postato perché stava vivendo la vita reale. E pensare che per la Ferragni pubblicava romanzi mentre era in vacanza dall’altra parte del mondo”. “Quindi Selvaggia Lucarelli difende una nel suo stesso management (Giulia De Lellis), quando si è strappata i capelli per molto, molto meno nello scagliarsi alla cieca contro altri”.

Cosa hanno in comune tutti questi tweet (e altri dello stesso tenore)? Che Chiara Ferragni gli ha messo ‘mi piace’. Insomma, il suo pensiero sembrerebbe essere lo stesso di questi utenti.