La collaborazione fra Nespresso e Chiara Ferragni si è evoluta e dopo aver messo in commercio un set completo per farsi il caffè a casa (con tanto di polemiche sterili, messe a tacere dalla stessa azienda), i due brand si sono uniti per aprire un temporary coffee dietro al Duomo di Milano, precisamente in Piazza del Carmine 1.

Il temporary bar brandizzato Nespresso e Chiara Ferragni resterà aperto da oggi (10 giugno) fino al prossimo 18 luglio e sarà possibile farci colazione, brunch, pranzo, merenda, aperitivo e cena: sarà infatti aperto dalle 10.30 del mattino fino allo scoccare della mezzanotte.

Il listino prezzi del Nespresso x Chiara Ferragni Temporary Cafè

I prezzi sono in linea (se non addirittura inferiori) agli altri bar del centro di Milano: uno spritz costa 8€, un espresso 1,50€, un cappuccino 2,00€, un avocado toast 9€, una pizza margherita 8€, una blonde salad 15€: è possibile addirittura consumare in loco (il coperto costa 3€) o fare take away. Specialità della casa (al costo di 6€) la “Ricetta di caffè di Chiara”, ovvero un caffè freddo con note di cocco ed un tocco di rosa.

Considerando le file interminabili che si sono create davanti a Starbucks appena ha aperto, sarà quasi un’impresa potersi gustarsi un caffè in questo bar, armiamoci di pazienza.

Una cosa è certa: la Ferragni fa girare un sacco di soldi e dà lavoro a tantissimi ragazzi. Quel che fa può piacere come può non piacere, ma a livello imprenditoriale merita solo un applauso.

Ecco le foto ed i video dell’inaugurazione di qualche giorno fa: