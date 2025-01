Chiara Ferragni, la rivelazione sorprendente su Fedez: ‘Parla solo di se stesso’

Un recente retroscena ha messo in discussione le affermazioni di Chiara Ferragni riguardo alla sua ex relazione con Fedez. Durante un’intervista a Striscia La Notizia, l’influencer ha dichiarato di aver ritrovato la serenità dopo la rottura, definendo la loro relazione tossica e affermando di stare meglio senza di lui. Tuttavia, un’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha suggerito che Chiara non ha affatto dimenticato Fedez.

Marzano ha pubblicato sui social un messaggio di una follower che sostiene di avere fonti certe che affermano che Chiara continua a tenere d’occhio le attività di Fedez e parla di lui con chiunque. In risposta a queste affermazioni, Marzano ha confermato di aver sentito cose simili. La Ferragni, intanto, ha ricevuto un Tapiro d’Oro per la scelta di Fedez di cantare “Bella stronza” a Sanremo, ma ha negato qualsiasi dedicatoria a lei, dicendo che non si sentono molto e che non era una bella relazione.

Queste rivelazioni hanno sollevato interrogativi sulla verità delle dichiarazioni di Chiara e sulla sua attuale felicità, soprattutto considerando la sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, che sembra perfetta all’apparenza. Le recenti indiscrezioni hanno quindi riportato alla luce l’esistenza di sentimenti non del tutto superati da parte di Chiara nei confronti di Fedez, lasciando spazio a domande sul suo reale stato emotivo. In attesa di ulteriori sviluppi, i fan continuano a seguire la situazione con interesse.