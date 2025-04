Chiara Ferragni: La Fine del Nido d’Amore dei Ferragnez

Chiara Ferragni, secondo una notizia diffusa da Vanity Fair, potrebbe essere pronta a vendere il suo attico milanese situato nella zona City Life. Questo appartamento, che si estende su due piani per un totale di circa 800 metri quadrati, ha un prezzo stimato intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, l’ufficio stampa della Ferragni ha smentito le indiscrezioni, affermando che la proprietà non è in vendita.

L’attico, acquistato durante il suo matrimonio con Fedez, è considerato un nido d’amore, ma l’influencer potrebbe volerlo vendere per avviare un nuovo capitolo della sua vita dopo la separazione. Un’esperta di gossip ha insinuato che la Ferragni necessiti di liquidità a causa di un contenzioso legato alla sua attività, soprattutto per estromettere un socio non desiderato, sebbene non ci sia chiarezza su tale questione. Inoltre, si è parlato di una presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera, ma un altro esperto ha smentito queste voci.

Nonostante l’idea di vendere l’attico sembri concreta, Vanity Fair ha sottolineato che l’appartamento non è attualmente rappresentato da alcuna agenzia immobiliare di lusso. Grazia Sambruna, l’esperta di gossip, ha detto che la Ferragni si sente demotivata a City Life e che l’appartamento è considerato “invendibile”. La situazione è intricata e circondata da varie indiscrezioni, rendendo difficile prevedere se e come evolverà la circostanza nei prossimi giorni.