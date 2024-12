Chiara Ferragni: la critica avvincente di Selvaggia su Tronchetti Provera

Chiara Ferragni sta vivendo un nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera, ma la blogger Selvaggia Lucarelli continua a criticare la relazione, suggerendo che sia una mossa strategica per migliorare la sua immagine dopo recenti scandali. Durante un episodio del podcast “Pianeta B12”, Lucarelli ha affermato che Chiara starebbe cercando di ripulire la propria reputazione, approfittando della ricchezza del suo nuovo compagno. Secondo Lucarelli, Chiara stia usando questa relazione come un “escamotage” per riemergere nel panorama mediatico, puntando su un uomo che potrebbe offrirle un supporto significativo dal punto di vista dell’immagine.

Lucarelli ha evidenziato che la scelta di Chiara di non esporsi pubblicamente con Giovanni, né sui social media, sarebbe in linea con questa strategia. “Avere una relazione genuina con un uomo ricco le garantirà visibilità e aiuto mediatico”, ha aggiunto, citando il “servilismo” di parte della stampa verso di lei. Tuttavia, le sue affermazioni non sono supportate da prove concrete riguardo al vero stato d’animo di Chiara.

In contrasto con le parole di Lucarelli, molti credono che la decisione di Chiara di mantenere riservata la sua nuova relazione possa derivare da un desiderio di proteggere ciò che sta costruendo con Giovanni. Dopo un lungo periodo di esposizione mediatica accanto a Fedez, Chiara potrebbe aver compreso l’importanza di separare la vita privata dalla carriera, cercando di evitare ulteriori speculazioni sulla sua vita amorosa.

In definitiva, le parole di Selvaggia Lucarelli sembrano alimentare polemiche e gossip senza fondamento, mentre è possibile che Chiara ricerchi una relazione più sincera, lontano dai riflettori e dalle pressioni del pubblico. Mantenere un basso profilo non implica necessariamente che ci sia qualcosa di negativo nella sua vita sentimentale, e potrebbe essere una scelta consapevole per coltivare una connessione autentica con Giovanni Tronchetti Provera.