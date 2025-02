Chiara Ferragni, La Corona Infranta: “Tradimenti Ripetuti”

Fabrizio Corona ha rivelato nuovi dettagli sulla vita di Chiara Ferragni, sostenendo che l’influencer ha tradito Fedez più volte, inclusi episodi con Achille Lauro e Diego Naska. Nonostante la diffida degli avvocati di Ferragni, Corona afferma di avere prove di violazioni di un accordo di riservatezza. Ha raccontato che Fedez, dopo aver visto la puntata del suo programma Falsissimo, si è mostrato emozionato e ha chiesto a Corona di non parlare dei tradimenti di Chiara. Tuttavia, Corona ha deciso di procedere con la trasmissione, in parte a causa della situazione legale di Ferragni nel contesto del “Pandoro Gate”.

Corona ha descritto come si sia sviluppata la relazione tra Chiara e Achille, affermando che durante una festa, mentre Fedez non era presente, Chiara sia rimasta a trascorrere la notte con Lauro. Ha anche menzionato che dopo la separazione, Ferragni ha ammesso a Fedez di essere stata con Achille. Per quanto riguarda il presunto tradimento con Naska, Corona ha confermato di aver ricevuto informazioni da Fedez stesso.

In merito al “Pandoro Gate”, Corona sostiene che Chiara non ha scritto le email incriminate, ma che queste siano state redatte dal suo ex collaboratore Fabio Maria Damato. Secondo Corona, Chiara era manipolata da Damato e non avrebbe voluto incolpare lui per le conseguenze legali. La visione di Corona sul rapporto di Chiara con Fedez mette in luce un legame complesso, in cui il successo e l’immagine pubblica sembrano prevalere su altri aspetti della loro vita personale.