Chiara Ferragni da giorni si trova in Sicilia dove si sta godendo il mare, il sole, il tramonto e le isole Eolie insieme a un gruppo di amici (mentre Fedez con i figli è in vacanza altrove insieme al nuovo amico e collega Mr Marra e altri amici).

Niente di strano, se non fosse che alcune caption dei post Instagram dell’imprenditrice abbiano urtato la sensibilità di qualcuno. Questo perché – nel mentre che in Sicilia c’è allerta meteo con picchi di caldo e incendi in tutta la regione – lei ha scritto post spensierati ricordando quanto fosse bello quel posto.

Nel mirino dei commenti anche una storia che Chiara Ferragni ha fatto dedicandola al nubifragio a Milano. Questo perché mentre la Sicilia sta andando a fuoco per colpa del caldo eccessivo, in Lombardia ci sono nubifragi e uragani. Cambiamento climatico what?

Chiara Ferragni in vacanza in Sicilia, esplode una polemica e Fedez interviene

Ecco alcune reazioni:

bastaaaaa era un post di ieri e ora ha fatto una storia per la Sicilia siete pesanti prendetevela col governo che non fa un cazzo e non con Chiara Ferragni capro espiatorio di tutti i mali del mondo https://t.co/elOrNY0mDY — stemas 🫒 (@jadestuxedo) July 25, 2023

La Ferragni sullo yacht in Sicilia che posta “a good monday” quando i siciliani hanno gli aeroporti chiusi , zone in fiamme e altre senza acqua ed elettricità da giorni. Poi posta un recap di tutti gli eventi catastrofici ma si preoccupa solo per Milano nella caption 💀💀💀 pic.twitter.com/R9w9axJbIL — curlyhairedgurl (@curlyitagurl) July 25, 2023

Hy gaizzzz sono mezza siciliana, me ne vanto e faccio il post figo, intanto tra aeroporto di Catania e incendi vari qui in questa amazing isola io metto le stories solo su Milano.

Ma vaffanculo!#influcirco #taolapurani #Sicilia #sp0ra #ferragni #milano pic.twitter.com/GGJxv97Upk — Elisabetta nagliati (@Elisabettanagl2) July 25, 2023

Fra i tanti tweet anche uno di Fran Altomare a cui Fedez ha così risposto:

“La Sicilia va a fuoco, tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”.

Poco dopo però lo ha cancellato. Ovviamente ore dopo Chiara Ferragni ha caricato una storia anche per la situazione in Sicilia.