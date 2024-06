Chiara Ferragni in vacanza con Leone e Vittoria, sapete quanto costa una notte nell’hotel di lusso dove alloggia? Prezzo stellare

La bellissima Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Versilia in compagnia dei suoi figli Leone e Vittoria. La famigliola ha scelto di soggiornare presso un bellissimo hotel a 5 stelle sito presso Forte dei Marmi.

Chiara Ferragni

Ecco quanto costa una notte di vacanza in una dimora super stellata.

Chiara Ferragni parte per Forte dei Marmi

L’Estate è ufficialmente cominciata e anche Chiara Ferragni ha deciso di concedersi un po’ di relax senza lasciare i confini della sua amata Italia. L’influencer più chiacchierata di sempre ha infatti optato per Forte dei Marmi, località che ama tantissimo e che spesso visita nell’ultimo periodo.

Hotel Augustus

L’imprenditrice digitale si è recata in Versilia per staccare la spina dalla quotidianità e ha scelto di portare con sé i figli Leone e Vittoria. I tre, ovviamente, hanno optato per una vacanza extra lusso dotata di tutti i comfort possibili e immaginabili.

Vien da sé che l’hotel scelto non sia alla portata di tutti in quanto si tratta di un edificio storico che risponde al nome di Augustus Hotel & Resort, una vera e propria colonna portante per i vip che scelgono la Versilia come meta delle loro vacanze.

Quanto costa una notte in questo hotel?

L’hotel di Chiara Ferragni

Soggiornare in questo hotel è una vera e propria esperienza che non tutti possono permettersi poiché parliamo di una residenza storica e super lusso riservata a pochissimi eletti. Si trova in una pineta non lontano dal centro della località, immerso nelle bellissime Alpi Apuane.

Questo hotel può essere descritto come un insieme di più strutture di cui la principale risulta essere Villa Pesenti & La Nave, un edificio a tre piani in cui in passato ha vissuto la famiglia Agnelli. Da qui sono state ricavate quasi venti camere che a oggi vengono concesse solamente agli avventori disposti a spendere.

Una camera dell’hotel

In questa struttura si può sostare per un minimo di tre giorni e la camera deluxe può avere un costo di circa 1.300 euro a notte. Ogni camera è però dotata di moltissimi servizi tra cui la zona salotto, due bagni e diverse suite. Vere e proprie vacanze da nababbi per la bella Chiara!