Da stranotizie
Chiara Ferragni in aula: la verità sul Pandora Gate a Milano

Chiara Ferragni ha fatto il suo debutto in aula di tribunale a Milano per l’udienza relativa al caso noto come “Pandora Gate”. L’imprenditrice digitale ha assistito al procedimento e ha chiesto il rito abbreviato, con la sentenza prevista per gennaio 2026. All’uscita dall’aula, ha rilasciato brevi dichiarazioni ai giornalisti, ringraziando per l’attenzione e spiegando che, essendo questo un momento difficile della sua vita, preferiva non approfondire ulteriormente.

In questo percorso, Chiara è supportata dai suoi legali. Sono imputati nel caso anche Fabio Maria Damato, suo ex collaboratore, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. L’udienza si è svolta a porte chiuse e i legali di Ferragni hanno confermato la richiesta di rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di condanna. Il giudice ha aggiornato il procedimento al 19 novembre.

Durante l’udienza, è emerso che diverse associazioni e una donna di 76 anni avevano chiesto di costituirsi parte civile, per poi ritirarsi dopo aver trovato accordi di risarcimento extragiudiziali. Ora sembra che l’unica parte rimasta in causa sia l’associazione Casa del Consumatore, che ha rifiutato un risarcimento di 5mila euro. Quest’ultima chiede un impegno sociale maggiore, ma i legali di Ferragni si oppongono a questa richiesta.

I pubblici ministeri sostengono che le campagne promozionali di Ferragni avrebbero indotto i consumatori a credere che le loro spese sarebbero state donate a enti benefici, mentre tale accordo non esisteva. I legali di Chiara continuano a dichiarare la sua innocenza, enfatizzando un errore di comunicazione e il fatto che l’imprenditrice ha già donato 3,4 milioni di euro. Rimane da vedere quale sarà l’esito del procedimento.

