Chiara Ferragni: Il Primo Bacio con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi durante una festa di Halloween a Milano. Il momento è stato immortalato in una fotografia esclusiva pubblicata da Il Giornale d’Italia, dove si vede la coppia scambiarsi un bacio appassionato. Le voci su una possibile relazione tra la famosa influencer e l’erede di casa Pirelli giravano già da settimane, ma fino ad ora non c’erano prove concrete.

La Ferragni, dopo una stagione estiva caratterizzata da gossip su un possibile legame con Silvio Campara, sembra ora aver trovato un nuovo interesse romantico in Tronchetti Provera. Recentemente, l’erede Pirelli era stato visto in diverse occasioni con la famiglia della Ferragni, incluso un pranzo in occasione del compleanno della madre, Marina Di Guardo. Le prime foto emerse durante la serata di Halloween mostrano i due abbracciati e sorridenti, ma la fotografia del bacio rappresenta un passo decisivo nell’ufficializzazione della loro relazione.

Il sito Dagospia commenta lo scatto, descrivendo Chiara e Giovanni come “appiccicati come adolescenti” e con “gli ormoni su di giri”, evidenziando l’intensità del loro momento. Ci sono anche speculazioni su una possibile apparizione pubblica della coppia. Secondo fonti affidabili, il 12 novembre è prevista la presentazione del famoso calendario Pirelli, evento al quale Chiara potrebbe partecipare insieme a Giovanni, permettendo così loro di mostrarsi ufficialmente come coppia di fronte a telecamere e giornalisti.

Questa potrebbe essere la prima volta che Chiara esce allo scoperto dopo la rottura con Fedez, il suo ex marito, che ha vissuto una serie di flirt pubblici nell’ultimo anno. A differenza degli estranei avvistamenti di Fedez, Chiara ha scelto un approccio più riservato e ponderato, aspettando il momento giusto per rendere visibile la sua nuova relazione. I fan sperano che questa storia d’amore possa essere qualcosa di speciale e duraturo, dando così il via a un nuovo capitolo romantico nella vita della influencer.