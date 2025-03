Chiara Ferragni: Il Crollo del Suo Impero e le Perdite di Ricavi

Clima teso tra Chiara Ferragni e i suoi soci, con perdite di 10 milioni che hanno azzerato il patrimonio di La Fenice. I ricavi previsti per il 2024 sarebbero oltre sette volte inferiori rispetto a quelli pre-pandoro-gate. Inoltre, uno dei soci è pronto a opporsi al bilancio e impugnarne l’approvazione in tribunale. Si sta valutando un aumento di capitale, rendendo i prossimi 12 mesi cruciali per il rilancio dell’azienda. Secondo il Corriere della Sera, sono previste due assemblee il 10 marzo per discutere le finanze della società, chiave nel portafoglio di Chiara Ferragni. L’amministratore Claudio Calabi, insediatosi a novembre, presenterà il bilancio 2023 insieme a una situazione patrimoniale aggiornata. Anche se i ricavi del 2023 si sono mantenuti intorno agli 11-12 milioni, quelli del 2024 potrebbero scendere a circa 2 milioni. Il brand Chiara Ferragni ha subito perdite cumulate significative, e i costi sono stati drasticamente ridotti con il dimezzamento dei dipendenti. Le prospettive per La Fenice sembrano incerte; alcuni soci vedono potenzialità nel settore del make-up e della gioielleria, ma servirà un nuovo piano industriale dopo l’aumento di capitale. Nel 2025, Chiara Ferragni è ritornata alle Fashion Week dopo un anno di assenza a causa del caso Balocco, che ha avuto notevoli ripercussioni sulla sua carriera. Luisa Ranieri ha espresso il suo sostegno all’influencer, sottolineando che le reazioni nei suoi confronti sono state eccessive.