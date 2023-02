Chiara Ferragni ha passato 4 mesi con un coach per la conduzione del Festival

“Chiara che parla di Chiara, il selfie di se stessa, l’ego in modalità «ciao come sto?». Perché il mondo di Chiara Ferragni gira intorno a Lei (non avrai altro Io all’infuori di Me, primo comandamento dei social); Lei è il sole che attira l’orbita di 28,5 milioni di follower. Così il suo monologo si è rivelato la temutissima forma di Io che parla dell’Io con riflessioni che rimangono in superficie e risultano più egocentriche che interessanti”.