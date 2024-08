Chiara Ferragni: fra i quaderni svenduti a 1€ e i marchi di lusso che non sarebbero felici della sua pubblicità

Chiara Ferragni con l’accordo con l’AntiTrust ha chiuso ufficialmente il caso Pandoro Balocco ma purtroppo, nonostante la fine dei problemi legali, non è ancora tornata ufficialmente in carreggiata a livello lavorativo. Ad oggi, infatti, non è ancora tornata a fare gli ADV su Instagram e la sua faccia non è più associata a nessun brand. Stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli su Instagram, pare addirittura che alcuni brand come Prada, Adidas e MiuMiu, non siano felici della pubblicità indiretta che gli fa.

“Vogliamo parlare di Chiara Ferragni che fa pubblicità occulta (assenza di #adv, supplied e quant’altro) a marche come Prada, Miu Miu, Adidas?” – chiede una lettrice a Selvaggia Lucarelli – “No, nessuno di questi marchi la sta pagando” – la sua risposta – “Anzi, da quello che so non sono neppure tutti felicissimi di questa pubblicità non richiesta. Il problema è non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno“.

E se da una parte c’è l’assenza di ADV sui social, dall’altra ci sono alcuni suoi prodotti svenduti nei supermercati, come la linea di quaderni da scuola sugli scaffali a 1 euro. Una vera offerta, dato che su Amazon i quaderni ora costano 2,60€ l’uno.

Come si reinventerà Chiara Ferragni? E quale sarà il suo futuro lavorativo a livello digitale? Una porta aperta in tv ce l’ha: Milly Carlucci ha già lanciato l’amo per averla in una delle prossime edizioni di Ballando con le Stelle. “Se ci sono porta aperte per Chiara Ferragni nel cast di Ballando? Chiara è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”. Chiara concorrente con Selvaggia in giuria: picchi di share alle stelle.