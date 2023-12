Chiara Ferragni, Fedez torna sui social dopo il silenzio

Fedez rompe il silenzio social dopo la bufera che ha investito la moglie Chiara Ferragni, coinvolta nel ‘caso pandoro Balocco’ e finita nel mirino per la sua attività di beneficenza. Fedez, in silenzio da circa una settimana su Instagram se si eccettua un post del podcast Muschio Selvaggio, è tornato online nella notte di Natale con una serie di video. Il rapper ha ripreso la routine con la pubblicazione di una serie di storie in compagnia del cane Paloma. Quindi, i video ‘celebrativi’ in compagnia del rapper Rondo da Sosa, con storie in cui è stato coinvolto anche papà Franco.

Ieri, intanto, Chiara Ferragni è stata ‘avvistata’ per la prima volta dopo una settimana lontano dai riflettori. L’influencer, con la mamma e i due figli Leone e Vittoria, si è concessa una passeggiata a Parco Sempione, a Milano, alla vigilia di Natale.