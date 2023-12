Chiara Ferragni, Fedez e la nuova 'strategia' su Instagram

Chiara Ferragni tace su Instagram, Fedez vara la ‘nuova strategia’ su Instagram. Il caso pandoro, con l’influencer nella bufera per l’attività di beneficenza, condiziona da giorni la vita virtuale della coppia social per eccellenza. Dall’ormai celebre video di scuse, con l’ammissione di un ‘errore di comunicazione’ e la promessa di donazione di un milione di euro, Chiara Ferragni non pubblica nulla dal proprio profilo. Una scelta radicale per chi, da imprenditrice digitale, costruisce quotidianamente parte della propria attività con post e storie. Il Natale trascorso a casa, mentre le sorelle Valentina e Francesca documentano la vacanza sulla neve, è andato in archivio senza auguri ‘urbi et orbi’ e senza post mentre si rincorrono voci e rumors sulle contromisure che l’influencer starebbe valutando per uscire dalle sabbie mobili a livello di immagine.

Al contrario, a partire dal 24 dicembre, Fedez ha riacceso i motori su Instagram. Prima una storia con il cane a passeggio, poi un paio di scatti con il rapper Rondo da Sosa. Quindi, da Natale, spazio totale o quasi ai figli Leone e Vittoria. Il rapper ha ripreso a pubblicare a ritmi ‘pre pandoro’, con un ritorno alla normalità o quasi. Una differenza sostanziale, in realtà, c’è. Nelle storie non compare Chiara Ferragni, che non viene mai immortalata nelle scene di vita quotidiana e nei siparietti. Una traccia dell’influencer si coglie, quasi per caso, in uno dei video pubblicati tra bambini e regali: un ‘cinque’ scambiato con la piccola Vittoria spinge la mano della mamma nell’inquadratura. Per il resto, solo silenzio.